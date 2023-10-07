"На юге Израиля нет организованных российских туристов, поскольку это не туристическое направление. В этом регионе нет российских авиакомпаний, сюда летает только одна израильская авиакомпания", — говорится в сообщении.

РСТ сообщает, что всего на территории Израиля сейчас находится около сотни организованных туристов, также есть самостоятельные туристы и граждане, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами.

По данным РСТ, информации о пострадавших россиянах на данный момент нет.

Туристам, находящимся сейчас в Израиле, в РСТ рекомендуют мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей.

"Мы рекомендуем следить за рекомендациями официальных органов — министерства экономического развития и особенно министерства иностранных дел, которое официально определяет благоприятные и неблагоприятные направления для путешествий российских туристов", — говорится в сообщении.

Ранее газета "Таймс оф Израэл" сообщила, что "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля". Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

Источник ХАМАС впоследствии заявлял палестинским СМИ, что боевики захватили 53 израильских гражданина, включая несколько военных.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания выступил с официальным заявлением, согласно которому движение выступило в защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме, святых мест и палестинских заключенных.

"Таймс оф Израэл" отмечает, что ракетный обстрел ХАМАСа идет уже более 7,5 часов, выпущены примерно 2,5 тыс. ракет. Зафиксирован ущерб энергосетям, на юге Израиля наблюдается перебои с электричеством.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 22 человек, в больницы поступили 545 человек.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Десятки истребителей ВВС Израиля при этом атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа. Командование затем сообщило об ударах по 17 военным объектам движения и по четырем его штабам.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что нападение ХАМАС на Израиль означает войну, и пообещал, что из нее израильтяне выйдут победителями.