"По предварительной информации, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет.

АТОР также сообщает, что ряд рейсов на прилет и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются.

В посольстве РФ в Израиле рекомендовали россиянам оставаться в безопасных местах.

"В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности консульский отдел посольства России в Израиле настоятельно рекомендует всем российским гражданам и особенно тем, кто находится на юге страны, соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", — сообщает дипмиссия в телеграм-канале.

Как сообщила газета "Таймс оф Израэл", "палестинские террористы в секторе Газа в субботу утром нанесли ракетный удар по южным и центральным районам Израиля". Также стало известно, что десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В ХАМАС впоследствии утверждали, что захватили 35 израильских граждан.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 22 человек, ранения получили примерно 300 человек.

По оценкам израильской полиции, до 60 боевиков сейчас действует в 14 районах Израиля. В армии обороны Израиля сообщили, что направляют множество сотрудников сил безопасности на юг страны.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания выступил с официальным заявлением, согласно которому движение выступило в защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме, святых мест и палестинских заключенных.

В свою очередь в ливанском шиитском движении "Хезболла" заявили, что действия ХАМАС против Израиля — сигнал всем, кто ищет нормализации отношений с этой страной. В "Хезболле" добавили, что поддерживают контакт с палестинцами в связи с нынешней ситуацией.