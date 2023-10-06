"Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после ее рождения. Она уже реагирует на свет, а вот видеть начнет примерно к двум месяцам, то есть ближе к концу октября", — сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале в пятницу.

Акулова уточнила, что по результатам осмотра маленькая панда весит уже 2 килограмма и 134 грамма.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детеныш большой панды впервые родился в России в Московском зоопарке.