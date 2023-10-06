"Это важнейший для города документ, в котором приведены визуальные решения для информационных конструкций, элементов фасадов и для городской навигации", — написал Развожаев в своем-телеграм-канале.

Итоговый документ он назвал "монументальным".

"Очень понравилось, что, разрабатывая единую стилистику, разработчики взяли за основу исторический архитектурный концепт Севастополя как белокаменного города и разработали колористические решения именно исходя из этого принципа", — отметил губернатор.

По словам Развожаева, для вывесок, аншлагов и других элементов навигации разработан аутентичный шрифт на основе символов, реконструированных с исторических образцов, представленных автором проекта "Архитектура Севастополя" Степаном Самошиным.

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время дизайн-код будет утвержден постановлением правительства города, после чего он будет использоваться при строительстве новых зданий и при реконструкции действующих.

Развожаев добавил, что внедрение дизайн-кода будет "максимально бережным", без принуждения предпринимателей менять вывески.