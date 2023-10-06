"В период с 1 января 2020 по 8 августа 2023 года сотрудники ООО "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." под видом оказания услуг по организации детского отдыха на территории Турецкой Республики заключили не менее 100 гражданско-правовых договоров на сумму более 1 млн рублей, при этом в действительности какие-либо условия выполнять не собирались. Сегодня фактическому руководителю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Как отметили в СК, по уголовному делу изучена документация туристической фирмы, допрошены в качестве потерпевших несовершеннолетние, выполнены действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, столичные следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее фигурантам.

Как напомнили следователи, с 1 июня по 6 августа 2023 года фигуранты, взяв на себя от имени компании обязательства по оказанию туристических услуг на территории Турции в соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами, не осуществили оплату проживания в гостиничных номерах не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В связи с этим в ночное время подростки принудительно были выселены из отеля размещения. Затем все дети досрочно вернулись в Россию.