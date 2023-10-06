"С начала года в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением свыше 23 тысяч льготников, из которых порядка 18 тысяч за счет средств региона. Всего в этом году получат оздоровление более 30 тысяч жителей Подмосковья", — цитирует министра социального развития Московской области Людмилу Болатаеву пресс-служба.

В ведомстве напомнили, что отправиться в санаторий бесплатно могут инвалиды, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и труда, а также другие жители области, имеющие льготы.