"На выставке представлены предметы, демонстрирующие разнообразие и богатство национальной культуры Дагестана — истока жизни и творчества поэта. Также посетители увидят фотографии, связанные с яркими событиями жизни Гамзатова — в том числе и снимки, на которых запечатлен его приезд в Ясную Поляну 28 мая 1983 года", — говорится в сообщении.

Экспозиционный проект "Поэт аула и планеты" подготовлен музеем-усадьбой Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля, Дагестанским музеем изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой и Национальным музеем Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи.

Выставка будет работать до конца ноября.

100-летний юбилей поэта отметили 8 сентября 2023 года. На протяжении многих лет его творчество остается актуальным и ценным для читателей по всему миру, а стихотворение "Журавли" стало одним из главных символов послевоенной русской литературы, объединяющим поколения.