"Команды гида выбрали более 5 тыс. отелей и объектов размещения в 120 странах мира в разных ценовых категориях. Лучшие из них смогут получить "ключ Мишлен" – особую награду, которая будет вручаться с 2024 года. Команды гида настоящее время работают на местах и представят отобранные объекты в первой половине следующего года", — говорится на сайте гида.

По словам международного директора гида Гвендаля Пулленека, награда в виде ключа – это знак благонадежности для путешественников.

Путеводитель должен помочь гостям в поиске индивидуальных впечатлений от отеля, особенно в условиях стандартизации интерьера, архитектуры. Также будет оцениваться уровень обслуживания и комфорта, соответствие цены и качества.