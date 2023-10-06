По информации пресс-службы, новый совместный проект Агентства развития туризма Тульской области и ПАО "Роснефть" включает один однодневный и два двухдневных маршрута.

"Проработанная навигация позволит туристам увидеть основные достопримечательности региона с экономией времени. Автомаршруты пролегают от исторического центра — Тульского Кремля, Казанской набережной, Музейного квартала — до легендарной Ясной Поляны, знакомят с Венёвом, Богородицком, Кондуками и Куликовым полем", — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной, формирование новых туристических сервисов и предложение актуальных продуктов позволяют удовлетворить возросший спрос в сфере внутреннего туризма.

"Среди более чем 700 тыс. туристов, посетивших Тульскую область этим летом, порядка 60% — автопутешественники. Мы работаем над развитием системы придорожного сервиса, совместно с предприятиями туристической отрасли обеспечиваем повышение качества услуг", — подчеркнула Соломатина в ходе презентации проекта.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.