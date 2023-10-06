"За последние три месяца работы мы обнаружили 29 неучтенных объектов культурного наследия (ОКН), это очень важная работа. Это не только башни, но также склепы, а еще 8 мельниц, кузница и другие", — цитирует директора заповедника Ахмедхана Сампиева пресс-служба.

По словам руководителя учреждения, исследователи проводят замеры, фотофиксацию, собирают отчет, а затем вся информация передается в комитет культурного наследия республики, который уже вносит информацию в перечень ОКН.

Зачастую найденные объекты находятся в плачевном и полуразрушенном состоянии, возможно, люди, которые забредали к этим постройкам, просто не понимали, что именно перед ними, принимая памятники за груду камней.

Эту работу сотрудники заповедника продолжат до начала зимы.

К примеру, на территории архитектурного комплекса Кели было обнаружено 5 склеповых усыпальниц трех видов, которые располагались в 200-300 метрах юго-восточнее комплекса. А в архитектурном комплексе Ний выявлена неучтенная ранее боевая башня. Она расположена в отдельном замковом сооружении. К нему со всех сторон примыкают разрушенные и руинированные до основания жилые строения.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии принята программа, предусматривающая реставрацию средневековых башен в течение 20 лет, некоторые архитектурные комплексы уже реконструированы.