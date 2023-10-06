"Программа состоит из двух смен и проходит с участием студентов актерского факультета Высшей школы сценических искусств. 3-4 октября сотрудникам яснополянского музея помогали первокурсники мастерской заслуженного артиста России Олега Тополянского, а с 5 октября их сменили студенты первого курса мастерской народного артиста России Константина Райкина", — сказал собеседник агентства.

Всего в работах по сохранению и восстановлению мемориальной природной среды заповедника принимают участие около 60 студентов и педагогов.

Волонтеры собирают порубочные остатки в Абрамовской посадке — березовом лесу на правом берегу реки Воронки. Это самая большая посадка Толстого; ее назвали в честь садовника Абрамыча, вместе с которым писатель сажал здесь березы в 1874-76 годах.

Об истории яснополянских лесов и их восстановлении будущие актеры и режиссеры узнают от хранителя мемориального леса Ирины Костюковой. Также для каждой смены запланирована экскурсия по музею с посещением Дома Толстого.

Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.