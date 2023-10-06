"Реконструкция будет включать не только создание современного вокзального комплекса, но и преображение прилегающей инфраструктуры: перронов, путей, светофорных объектов. В частности, проектом предусмотрено строительство подземного перехода на платформу второго пути с лифтами для маломобильных групп граждан. Сроки выполнения работ на объекте составят около двух лет, начнутся работы в 2024 году", — говорится в сообщении.

В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу.

Как уточняет пресс-служба, вопрос о реконструкции вокзала был поднят на рабочей встрече по вопросам сотрудничества региона и Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД"), участие в которой приняли председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и первый заместитель начальника СЖД Игорь Наталенко.

Как сообщалось, новое здание вокзала в Архангельске возведут на месте старого на существующем фундаменте, появится пристройка с зоной безопасности. Во время работ по реконструкции с вокзала Архангельска будут отправляться только пригородные поезда, а поезда дальнего следования — с вокзала Исакогорки, расположенного в черте областного центра.