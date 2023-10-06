"Традиционное осеннее событие в северной Карелии объединит любителей рыбалки, карельской кухни и культурных традиций", — говорится в сообщении.

Рыбаков распределят на 15 команд из двух человек. В первый день фестиваля участники выйдут на лодках в акваторию озера и поставят сети. Также рыбаки будут соревноваться на берегу на самый большой улов, на скорость по выемке рыбы из сетей и очистке. Победителем станет команда с наибольшим количеством очков в общем зачете.

Кроме того, для гостей фестиваля подготовили ремесленные мастер-классы, популярную у финнов и карелов кююккя, которая похожа на игру в городки, древний круговой карельский танец круугу, ярмарку, дегустацию местных блюд и выступления артистов с кантеле.

"Впервые в 2023 году на фестивале пройдет костюмированный "Ряпушковый забег", а также гости смогут установить себе стикер-пак — яркие картинки с посланиями от ряпушки, в том числе на карельском языке. В программе фестиваля — гастрономическая экскурсия по Вокнаволоку и кулинарный мастер-класс", — отмечают организаторы.

Первый фестиваль ряпушки прошел на территории деревень Вокнаволок и Суднозеро в 2019 году.