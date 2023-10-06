"Баторова роща представляет собой уникальный лесной массив, произрастающий среди степей в Аларском районе региона", — говорится в сообщении.

Частично роща искусственного происхождения. В конце XIX — начале XX веков по инициативе уроженца села Аларь, известного просветителя, исследователя быта и фольклора бурят Петра Баторова здесь высаживали деревья.

В настоящее время роща занимает площадь почти 2,4 тыс. га. "Лес защищает сельскохозяйственные угодья от воздействия ветров", — отмечает пресс-служба.

Памятником природы регионального значения Баторова роща была признана в 2014 году. Этот статус подразумевает запрет на вырубку деревьев, охоту, разведение костров. В роще также ограничен сбор дикоросов и трав.

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятной антропогенной нагрузки на памятник природы. В зоны включают прилегающие к ним земельные участки и водные объекты, сведения о границах вносят в ЕГРН для ограничения хозяйственной деятельности.

В Иркутской области расположено 57 памятников природы регионального значения. С начала 2023 года было определено 29 охранных зон. Завершить этот процесс планируется до 2025 года.