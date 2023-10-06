"Сейчас в городе общая емкость размещения 150 тыс. номеров. Благодаря инвестиционным проектам – а их в области санкура и туризма 27 – планируем увеличить емкость еще на 17 тысяч номеров. А всего свыше 70 тысяч мест заложено в проекте нового Генплана", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что высшую категорию – "Синие флаги" – уже получили 35 пляжей курорта.

"Сейчас готовимся к зимнему сезону. Будут открыты более 160 километров горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и 30 "зимних" пляжей. В декабре возобновит работу наш межведомственный штаб, ключевое направление работы – обеспечение санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности", — отметил Копайгородский.

По его словам, Сочи по итогам года ждет обновления исторического рекорда турпотока.

Копайгородский также сообщил, что Сочи с официальным визитом посетил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас совместно с федеральным и краевым оргкомитетом готовимся к Всемирному фестивалю молодежи, он пройдет в марте 2024 года. Кроме этого, Сочи готовится к празднованию 10-летия Олимпийских игр в Сочи", — написал мэр Сочи.