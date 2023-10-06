"По планам, первый лагерь сможет принять детей летом 2025 года, остальные будут закончены к 2029 году. В каждом появится 40 рабочих мест, а одновременно отдыхать смогут 500 детей и подростков от 7 до 17 лет", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в департаменте, объем необходимых инвестиций оценивается в 1 млрд рублей. Сейчас идут переговоры с муниципальными властями об оформлении земельных участков.

"Жить дети будут в двух- и трехэтажных корпусах с комнатами на 4-6 человек и всеми удобствами. Также на территории лагерей будут медицинский блок, бассейн, спортивные мультифункциональные площадки, кинотеатр, сцена и отрядные места, которые могут трансформироваться в классы для занятий. Детям предложат различные программы: от общеобразовательных и языковых до курсов по предпринимательству и развитию лидерских качеств", — добавили в департаменте.

В департаменте добавили, что владельцы площадок будут участвовать в тендерах от муниципальных властей, чтобы предоставлять путевки детям из малообеспеченных семей. Также они планируют сотрудничать с компаниями, которые отправляют в лагеря детей сотрудников.