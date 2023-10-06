"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 8 октября, в течение суток 9 октября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, днем 8 октября и ночью 9 октября местами очень сильные", — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС предупредили, что в эти дни юго-западный ветер с переходом на северо-западный достигнет скорости 20-25 м/с, в порывах — до 27 м/с. При этом температура воздуха понизится сразу на 8-10 градусов и составит ночью 2-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов.

Возможно возникновение аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий и нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий.

Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива, отмечают спасатели.