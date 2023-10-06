"Аэрофлот с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга на Пхукет. Полеты из аэропорта "Пулково" на Пхукет запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы — по вторникам и пятницам", — говорится в сообщении.

На маршруте перевозчик будет использовать воздушные суда А330.

В настоящее время прямое авиасообщение между Петербургом и Пхукетом отсутствует.

Как сообщалось, также в октябре "Аэрофлот" возобновит рейсы из Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет).