"Сочи – традиционно одно из главных туристических направлений в России, это подтверждает стабильно растущий турпоток. В 2022 году он составил 7,2 млн человек, что выше допандемийного 2019 года. По итогам 2023 года ожидается 7,4 млн человек", — сказал он на встрече с мэром города Алексеем Копайгородским.

Он сообщил, что на курорте ведется активная подготовка к зимнему сезону, будут открыты более 160 км горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и зимние пляжи.

"Впервые соединяются единой пешеходной сетью поселки Красная поляна и Эстосадок, где к Олимпийским играм было построено три горнолыжных курорта. Сочи – круглогодичный курорт, который требует постоянного развития", – сказал вице-премьер.

Глава города рассказал, что Сочи занимает первое место в Краснодарском крае по содействию развитию конкуренции и созданию условий для благоприятного инвестклимата.

"Сегодня у нас 27 проектов в области санаторно-курортной деятельности и туризма. Благодаря их реализации планируем увеличить ёмкость на 17 тыс. номеров, из них 2,5 тыс. по системе “ультра все включено”. По 10 проектам уже ведутся строительно-монтажные работы, в частности восстанавливаем исторические здравницы. Результаты достигнуты благодаря поддержке Правительства РФ и администрации региона", – сказал Копайгородский.

В Сочи более 2,3 тыс. средств размещения на 150 тыс. мест.