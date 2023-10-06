"В Ростовской области в летний период различными формами отдыха, досуга, оздоровления и временной занятости охвачено 402 тысячи детей. По итогам оздоровительной кампании выраженный эффект отмечен у 97,2% детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 мая по 10 сентября в регионе работали 860 оздоровительных организаций, включая 29 загородных и санаторных лагерей, а также один палаточный лагерь и 830 пришкольных.

В министерстве добавили, что в летний период в регионе было трудоустроено 11,8 тыс. подростков. Во временных работах приняли участие 1,8 тыс. несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"До конца года еще планируется проведение осенней кампании, а также выплата компенсаций донским семьям и предприятиям за приобретённые путевки. По путевкам за счет регионального бюджета отдохнули 15,6 тыс. юных дончан", — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности министра труда и социального развития Ростовской области Ольги Порядочной.

Ранее сообщалось, что на 2023 год регион увеличил расходы на детский отдых на 21%, добавив 282 млн рублей. Эти средства направляются на ремонт, покупку нового оборудования и инвентаря.

На особом контроле органов власти — организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей мобилизованных граждан. Им предоставляется возможность получения бесплатных путевок или компенсации расходов за приобретенную путевку в размере 100%.