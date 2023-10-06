"Мы ожидаем, что превысим доковидные показатели по деловому туризму, так как уже сейчас в Москву прибыло более 2 млн деловых туристов, и это на 10% больше, чем в прошлом году. Сегмент делового туризма уже восстановился до доковидных показателей, во многом благодаря тем усилиям по стимулированию деловой активности, которые предпринимает город, развитию бизнеса и сектора МСП", — сказал он журналистам в ходе первого глобального конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress, который проходит в пятницу в Москве.

Козлов подчеркнул, что лишь сегменту делового туризма в столице удалось добиться полного восстановления после пандемии.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

"Деловой туризм – неотъемлемая часть развития экономики и промышленности. Вектор развития экономики диктует то, что у нас развивается сегмент делового туризма. Деловой турист статистически и экономически тратит больше на свои поездки, соответственно он очень важен для экономики Москвы. Чем больше будет деловых туристов, тем больше будет экономика потребления города и, соответственно, поступления в бюджет", — сказал он.

Глава Мостуризма добавил, что в основном деловые туристы в Москве – это граждане России из наиболее крупных промышленных регионов РФ, Санкт-Петербурга и Юга страны.

Первый глобальный конгресс делового туризма организован правительством Москвы. В нем принимают участие делегаты из 14 стран – Китая, Индии, Катара, Индонезии, Малайзии, Белоруссии, Казахстана и других.

"Конгресс – знаменательное событие для Москвы. Сегодня мы вырабатываем как идеи о дальнейшем совместном развитии делового туризма и рассказываем о возможностях города для делового туризма: какие у нас есть инфраструктурные, технологические возможности. И главное, знакомим организаторов деловых мероприятий из Москвы с организаторами таких мероприятий из других стран. Мы ожидаем по итогам конгресса сотен переговоров, которые переведут к десяткам контрактов. И на следующий год – к десяткам новых деловых событий", — подчеркнул глава Мостуризма.

Он напомнил, что в Москве работает программа стимулирования организаторов деловых мероприятий, и уже десятки мероприятий прошли при грантовой поддержке мэрии.

"Программа дает эффект катализатора, когда, один раз проведя мероприятия, организаторы понимают возможности московских площадок, и уже повторно, с учетом первого опыта, организуют новые", — сказал он.

По данным Мостуризма, в 2022 году в Москве прошло более 5 тыс. деловых мероприятий. Каждый пятый турист приезжает в Москву с деловыми целями.