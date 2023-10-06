"С 4 ноября начинает свои полеты Red Wings. Насколько мне известно, два раза в неделю будут осуществляться перелеты", — сказала она.

Посол добавила, что в четверг она получила официальное сообщение из МИД РФ о том, что "AZUR air назначен перевозчиком для осуществления регулярных прямых рейсов между несколькими городами России, в том числе Екатеринбургом, и Шри-Ланкой".

"Таким образом, из Екатеринбурга будут две авиакомпании осуществлять прямые перелеты. Плюс ко всему, существует прямой рейс "Аэрофлота" из Москвы на Шри-Ланку и, конечно, множество непрямых рейсов со стыковкой на Среднем Востоке", — сказала посол.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что заполняемость рейса, стартующего 4 ноября, очень хорошая, а программа отдыха на Шри-Ланке весьма многосторонняя.