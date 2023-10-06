Регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных Airbus A330.

В осенне-зимнем расписании вылеты из Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") запланированы по понедельникам и четвергам, с Пхукета — по понедельникам и пятницам.

Пхукет станет вторым местом в Таиланде, куда авиакомпания будет летать из Екатеринбурга, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, со 2 октября авиакомпания запустила прямые рейсы по маршруту Екатеринбург-Бангкок.

В настоящее время на Пхукет из Екатеринбурга никто не летает, но в осенне-зимнюю навигацию туда запланировали полеты авиакомпании "Икар", Red Wings и AZUR air.