"Этим летом у нас был самый настоящий аншлаг, особенно на морском побережье... Туристы едут к нам до сих пор, поэтому мы рассчитываем, что по итогам года турпоток в область превысит 2,1 млн человек. И перспективы дальнейшего роста у нас есть. И они связаны с местами размещения, которых требуется все больше и больше", — сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что власти и бизнес работают в этом направлении. Регион получил большую поддержку со стороны федерального правительства по линии нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". С начала года в области открылось более десятка новых объектов размещения с номерным фондом свыше 200 единиц. В августе в Зеленоградске открылась первая в этом курортном городе и шестая в регионе гостиница категории "5 звёзд". Еще одна четырехзвездочная гостиница открылась в Светлогорске.

"Мы готовим большую концепцию курортного комплекса совместно с АО "Корпорация Туризм.РФ". Она практически сформирована и будет представлена уже в этом году руководству страны. Речь идет о большой территории, расположенной ниже поселка Янтарный на берегу Балтики. Это земля площадью 479 га находится в областной собственности, что дает нам хорошие возможности для архитектурного творчества в плане развития туристической составляющей. Тем более что в отличие от того же Светлогорска там берег не обрывистый, а пологий, с широкими песчаными пляжами", — сказал Алиханов.