"В Сочи формируют полноценные туристические пакеты "под ключ". Они включают авиаперелет, трансферы, проживание и экскурсионное обслуживание в соответствии с представлениями иранских гостей о комфорте", — говорится в сообщении.

Как отмечается, для развития туризма Сочи посетила делегация из Ирана. Участники встречи обсудили развитие взаимных турпотоков, открытие авиасообщения по маршруту Тегеран — Сочи — Тегеран. По данным пресс-службы, интерес к работе в данном направлении проявила одна из иранских авиакомпаний.

"Для работы в рамках межправительственного соглашения о безвизовых поездках организованных туристских групп из Ирана определены семь компаний из Краснодарского края. Партнерами с иранской стороны могут выступить порядка 2,3 тыс. агентств, которые готовы предлагать своим туристам отдых в России", — отмечается в сообщении.

Встречу с иранской делегацией провел врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

"У наших организаций есть положительный опыт работы с иранскими туристами. Он заключается в уважительном отношении к ценностям и традициям наших гостей, разработке специальных экскурсионных программ, подготовке отдельного меню в соответствии с предпочтениями гостей", — цитирует пресс-служба Зарицкого.