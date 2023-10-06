"Премия присуждается гастрономическим проектам, гостиницам, экскурсоводам, и другим профессионалам отрасли, которые вносят вклад в развитие столичного туризма. В этом году она будет вручена в 17 номинациях. Победителей шести из них выберет экспертное жюри, еще 11 определят москвичи на портале "Активный гражданин", — сообщают организаторы.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте премии. Участниками конкурса могут стать как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые.

"Экспертное жюри выберет лауреатов шести номинаций, среди которых — лучшие гостиницы 5, 4 и 3*, лучший конгресс-отель, туроператор (лучший межрегиональный турпродукт) и лучший клиентоориентированный отель. В этом году появилось несколько новых номинаций. В их числе – "Лучший отель для семейного отдыха", "Лучший завтрак в отеле" и "Лучшая публикация о путешествиях по Москве". Новую награду "Лучший клиентоориентированный отель" получит гостиница с особыми формами обслуживания, где созданы комфортные условия для иностранных гостей, например путешественников из стран Ближнего Востока, Индии или Китая", — отмечают организаторы.

Фото: Путеводная звезда

Часть победителей определят горожане в проекте "Активный гражданин". Жители столицы выберут лучшие гастрономические проекты в номинациях "Московский завтрак", "Московская классика", "Модная гастрономия", "Лучшая московская кондитерская" и "Лучший завтрак в отеле". Здесь будут представлены как рестораны с необычными авторскими блюдами и последними кулинарными трендами, так и заведения с традиционной русской кухней. Кроме того, москвичи проголосуют за лучшие СМИ о туризме.

Отдельные награды предусмотрены для экскурсионных и культурно-досуговых проектов. В категории "Впечатления и гостеприимство" есть номинации "Московские впечатления: выставки", "Московские впечатления: для детей" и "Московские впечатления: экскурсии и развлечения".

Прием заявок завершится 24 октября в 18:00. После этого будет сформирован шорт-лист претендентов, за одного из которых можно будет проголосовать в проекте "Активный гражданин". Итоги конкурса подведут в декабре, тогда же состоится 24-я церемония награждения лауреатов.