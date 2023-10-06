Фестиваль проходит в гибридном формате, что дает возможность следить за всеми событиями в режиме реального времени. Этой осенью основной темой фестиваля станет большое подведение итогов Книжной экспедиции на поезде и автомобилях. В фокусе основных событий окажутся традиционные встречи с писателями, разговоры со смыслом, интервью.

Фестиваль посетят и встретятся с читателями мастера остросюжетного романа Анна и Сергей Литвиновы, историк, журналист и писатель Александр Мясников, российский телеведущий и продюсер, психотерапевт, автор книг по психологии Андрей Курпатов, писательница, автор книг в стиле фэнтези и романтической фантастики Милена Завойчинская, автор знаменитого "Дневника Домового" Евгений ЧеширКо, российский китаевед Бронислав Виногродский и многие другие.

В ДК Кирова в рамках фестиваля пройдут творческие выходные "Океан эмоций". С пятницы по воскресенье на двух этажах развернут свои площадки книжные издательства, музеи, библиотеки. Детей ожидают мастер-классы и конкурсы, а для тех, кто постарше, состоятся арт-баттлы и сеансы виртуальной реальности.

На сцене Дворца культуры все три дня будут идти встречи с известными писателями, поэтами и музыкантами. Семьям предложат пройти интеллектуальный квест с неожиданными заданиями и приятными призами. Посетители смогут окунуться в прошлое и посмотреть выставку печатных машинок.