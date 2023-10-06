"Более 25 регионов страны представят на ней свои возможности для туристов, предпочитающих дорогие отели и в целом отдых премиум-класса. К участию в мероприятии приглашены только профессиональные покупатели — туристические операторы, консьерж-сервисы, семейные офисы, организаторы мероприятий. Всего в выставке примут участие более 300 профессионалов туротрасли", — говорится в сообщении.

Среди регионов участников – Республика Алтай. Алтайский край, Астраханская область, Владимирская область, Дагестан, Иркутская и Калининградская области, Камчатский край, Карелия, Краснодарский край, Москва, Мурманская область, Приморский край, Ростовская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Тверская, Тюменская, Ленинградская, Архангельская области.

"Рынок премиальных путешествий по России пока только формируется. В регионах появляются новые предложения, а потенциальные покупатели крайне заинтересованы в информации о возможностях качественного отдыха – новых местах, объектах и услугах. Выставка BEST RUSSIA позволяет поставщикам услуг – региональным компаниям, специализирующимся на приеме и обслуживании вип-клиентов, — представить свой продукт профессиональным покупателям", — отмечают организаторы.

Деловая программа включает запланированные заранее B2B-встречи профессионалов сферы вип-туризма и организаторов мероприятий с поставщиками услуг по организации дорогого отдыха в регионах.

Выставка пройдет 20 октября в отеле "Сафмар Аврора Люкс" (бывший Marriott Royal Aurora).