"В связи с завершением реконструкции взлетно-посадочной полосы и получением разрешения на ввод в эксплуатацию аэропорт "Якутск" начнет принимать широкофюзеляжные воздушные суда с увеличенным количеством пассажиров в круглогодичном и круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

С 10 октября рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться без технических посадок.

Уточняется, что с 30 октября авиакомпания "Аэрофлот" вернется к выполнению рейсов по маршруту Якутск-Москва-Якутск.

Как сообщалось, реконструкция аэропорта Якутска стоимостью 4,5 млрд рублей ведется с 2019 года.

Завершающий этап реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) был с 15 мая 2023 года по 1 октября 2023 года. В связи с работами на ВПП полеты проводились с ограничениями. Так, рейсы до Москвы были с технической посадкой для дозаправки в Нижневартовске. Рейсы в Санкт-Петербург — с посадкой в Екатеринбурге.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ.