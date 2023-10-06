"Закрыты маршруты "Север острова Ольхон" и "Курма — Кочериково". 6 октября 2023 года на севере острова Ольхон и побережье Малого Моря со стороны материка зафиксирован самый высокий 5 класс пожарной опасности. В целях профилактики возникновения пожаров нахождение посетителей на закрытых маршрутах исключено", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные информационной системы мониторинга Рослесхоза уточняется, что на этих территориях третьи сутки подряд сохраняется солнечная и ветреная погода.

Прибайкальский национальный парк находится на западном побережье озера Байкал, включает самый крупный и единственный обитаемый байкальский остров Ольхон. Пользуется популярностью у туристов, ежегодно его посещают порядка 150 тыс. человек.