"На Арбате открылась фотовыставка-викторина "365 дней счастья". В нее вошли 32 работы фотографов, снимающих Северный Кавказ. Фотоработы отражают культуру, традиции, красоту и современное развитие региона: уникальные ледники и озера, исторические памятники и современные архитектурные сооружения, горнолыжные комплексы и другие удивительные виды Северного Кавказа", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" организаторы выставки.

Как отмечается, каждая фотография на выставке под открытым небом дополнена вопросом, связанным с изображением, и вариантами ответов. Для того, чтобы узнать, правильно ли выбран ответ, нужно перейти по QR-коду на сайт "Это Кавказ".

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что с января по август 2023 года на Северном Кавказе отдохнуло 4,3 млн туристов, это почти на 60% превысило показатель аналогичного периода 2022 года.

"Уверен, что открывшаяся в центре Москвы фотовыставка вызовет еще больший интерес к региону и станет дополнительным импульсом развития внутреннего туризма", — привели организаторы выставки слова Назарова.

Фотовыставка продлится до 31 октября.