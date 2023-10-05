"На ней представлены 12 ярких гравюр, в основе которых два исторических "очерка" — былинная история русских богатырей и жизнь Тулы 1962 — 1975 годов", — говорится в сообщении.

Результатом многолетнего труда стали серии графических работ: "Тула" (линогравюра, монотипия), "Стеклодувы" (офорт, гравюра на картоне), "Былины об Илье Муромце" (литография, линогравюра, тушь, гуашь, монотипия), "Обидимские будни" (офорт, гравюра на картоне, литография). Они уже экспонировались на всесоюзных и международных выставках.

Гравюры, представленные на выставке, наряду с редкими фотографиями середины ХХ века, помогают восстановить облик Тулы.

Так, на гравюре "Тульский кремль" автор запечатлела стены цитадели, еще не подвергшейся реставрации, а в работе "Центральный рынок" представлена торговля с телег — уже давно ушедший в прошлое способ реализации товара. На рисунке с изображением улицы Дзержинского — вековые деревья по двум сторонам. Линогравюра "Вечерние звонки" показывает, как люди общались по телефону до появления интернета.

Особого внимания и детального знакомства заслуживает серия гравюр, иллюстрирующая былины о русских богатырях — Илье Муромце, Святогоре. Они создавались для книги, но, опубликованы не были.

Работы Эммы Шурлаповой отражают сюжеты каждой исторической повести: "Исцеление Ильи Муромца", "Илья Муромец и Соловей — разбойник", "Бой Ильи с татарами", "Илья Муромец. Пир у князя Владимира", "Смерть Святогора". Гравюры выполнены в трех техниках: гравюра на камне — подкрашенная литография, гравюра на линолеуме и офорт — гравюра на металле. Рисунки созданы карандашом и частично пастелью, отметили в пресс-службе.

Выставка "История в графике" продлится по 3 ноября.