"Полеты по направлению (Петербург-Абакан — ИФ) открываются из Петербурга впервые. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам", — говорится в сообщении.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов РФ. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск).