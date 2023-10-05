"В сентябре этого года правительство РФ выделило дополнительное финансирование на поддержку регионов в реализации инвестиционных проектов по строительству модульных некапитальных средств размещения в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2023 и 2024 годах Тверская область дополнительно получит из федерального бюджета порядка 332,4 млн рублей на эти цели", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее, летом этого года, на создание модульных гостиниц и глэмпингов в 2023-2024 годах Верхневолжью из федерального бюджета уже было выделено 244 млн рублей. Средства направлены на реализацию четырех проектов в Конаковском и Пеновском округах.

В целом, отмечается в пресс-релизе, благодаря федеральной поддержке в Тверской области откроют модульные гостиницы и глэмпинги более чем на 720 мест.

"Тверской области предоставлен наибольший объём средств на эти цели среди субъектов Центрального федерального округа. Это позволит увеличить в нашем регионе количество глэмпингов и кемпингов, которые пользуются большим спросом, и привлечь дополнительный турпоток", — приводятся в сообщении слова Рудени.

Объемы софинансирования из бюджета Тверской области в пресс-релизе не уточняются.

"В Тверской области ведется активная работа по созданию новых мест размещения для туристов. Если в 2018 году в Верхневолжье работало 248 отелей с номерным фондом 19 тыс. мест, то сегодня гостей принимают 318 отелей, а общий номерной фонд достиг 26,5 тыс. мест. Туристический поток с 2018 по 2022 годы вырос с 1,5 млн до 2,6 млн человек в год", — сообщили в пресс-службе.