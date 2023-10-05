"Сейчас я собрал совещание с участием всех заинтересованных — и изготовителей, и министерств — для того, чтобы разобраться со стоимостью. У нас, к сожалению, начала, как это иногда принято, скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски, собственно, реализации программы строительства самолёта, — сказал Трутнев. — 178 (млн руб. — ИФ) — базовая стоимость, но там ещё насчитали 117 (млн руб. — ИФ) за различное дополнительное оборудование".

Он отметил при этом, что базовая стоимость пока предварительная, ВЭБ.РФ поручено провести ее дополнительную оценку.

"Она сейчас 178 (млн руб. — ИФ), но эту стоимость будет проверять ВЭБ ещё один раз, потому что люди у нас такие — не любят делиться информацией. К сожалению, "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, изготовитель "Байкалов" — ИФ) пока до совещания не счёл возможным предоставить структуру производственных расходов. Но предоставят — мы с ним договорились", — сказал Трутнев.

Результаты экспертизы ожидаются через неделю, добавил он, после этого будут проведены переговоры между УЗГА и заказчиком "Байкалов" — дальневосточной авиакомпанией "Аврора".

"И мы договорились о том, что надо делать следующий шаг — не надо сразу выпускать самолёт, который будет обладать всем комплексом преимуществ, который только можно себе представить. Но это должен быть надёжный, экономичный самолёт, который будет окупаться, который будет обслуживать людей и помогать повышать доступность населённых пунктов Дальнего Востока. А потом, дай бог, разбогатеем, будем увеличивать комплектацию и делать его всё более совершенным", — заключил Трутнев.

В 2020 году со ссылкой на Минпромторг сообщалось, что стоимость "Байкала" в ценах 2019 года не может превышать 120 млн рублей.

"Байкал" — перспективный легкомоторный самолет, создаваемый для использования на местных воздушных линиях. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500-3000 км.

Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, первые поставки "Байкалов" ожидаются в 2024 году (5 единиц), всего до 2030 года должно быть произведено 154 таких самолета.

Как сообщалось, в рамках Восточного экономического форума в этом году "Аврора" подписала соглашение с УЗГА и "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК), о поставке 95 "Байкалов". Планируется, что они пополнят парк авиакомпании в 2026-2030 гг. и будут выполнены в различной комплектации: для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации. Для финансирования последующих твердых контрактов рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния, отмечали в ГТЛК.