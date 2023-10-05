Курс доллара США составил 100,02 руб./$1 в 17:13 МСК, что на 44 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 105,31 руб./EUR1, подорожав на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,95 копейки — до 102,4 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы падения к доллару и евро после открытия торгов на биржах США с учетом снижения интереса глобальных инвесторов к риску перед публикацией ключевой статистики по американской безработице за сентябрь. Данные будут обнародованы в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает рост числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.