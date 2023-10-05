"Посетители увидят самые разнообразные ключи — от амбарных до самоварных. На выставке будут представлены ключи не только от пишущих и швейных машинок, шкатулок, арифмометра, чайницы, но и сами предметы конца XIX — начала XX века из фондов музея "Кижи"", — говорится в сообщении.

Всего экспозиция включает четыре десятка предметов, связанных с ключами. "Ключ — один из важных символов в истории культуры и искусства. Значение этого небольшого предмета очень широко — от религиозного символа ("ключи Царствия Небесного") до элемента любовной лирики ("ключ от сердца")", — отметили в музее. Выставка будет работать до 7 ноября.