"Восстановлены десятки исторических объектов, созданы новые точки притяжения, и, конечно, одной из жемчужин ВДНХ являются исторические павильоны бывших Республик СССР, национальные павильоны. По поручению президента Российской Федерации, по соглашению с рядом стран восстанавливаются один за другим эти павильоны, сегодня это уже шестой такой павильон. Два находятся в стадии реставрации. Павильон Узбекистана — один из самых красивых павильонов и самых сложных с точки зрения восстановления и реставрации", — сказал Собянин.

По словам мэра, комплекс ВДНХ прошёл огромный путь восстановления, реставрации, и сегодня является самым привлекательным объектом на территории Российской Федерации. Около 20 миллионов человек ежегодно посещает ВДНХ.

Он поблагодарил президента и граждан Узбекистана, которые вложили душу в этот объект, подошли с полной ответственностью, тщательностью к восстановлению уникального объекта культуры. "Помимо этого и вдохнули жизнь в павильон, потому что он наполнен историей, культурой Узбекистана. И я думаю, что этот павильон будет одним из самых привлекательных на территории ВДНХ. Будет ещё укрепление связи, культуры, истории наших стран, дружбы между нашими странами", — добавил Собянин.

"История России и Узбекистана всегда была пронизана узами дружбы и партнерства. Между нами выстроены тесные отношения во всех сферах — начиная с торгово-экономического и индустриального сотрудничества на государственном уровне вплоть до прямых родственных связей наших народов. Вам удалось создать по-настоящему аутентичный уголок вашей страны. Здесь собраны уникальные объекты культурного наследия, современного искусства и ремесел. И всё это передает неповторимую атмосферу Узбекистана, позволяет глубже понять наших друзей и соседей", — отметил Мантуров.

Ходжаев добавил, что в стенах павильона № 66 жители Москвы и гости столицы получили возможность ознакомиться с достижениями отраслей народного хозяйства и промышленности Узбекистана, а также погрузиться в атмосферу его национальной культуры и самобытности.

"Спустя много лет, благодаря инициативе глав республики Узбекистан и Российской Федерации, а также стремлению наших стран и народов укреплять исторически сложившиеся дружеские отношения, павильон Узбекистана вновь возродился и радует своим архитектурным обликом и богатым содержанием", — сказал Ходжаев.

Как сообщается в материалах мэрии, выставочно-культурный и экспозиционный центр республики размещен в павильоне № 66 "Советская культура". Заказчиком реставрации павильона выступило правительство Узбекистана. В обновлённом павильоне открыты пять выставочных залов: "Центральный", в котором размещена экспозиция "Культурное наследие Узбекистана — достояние всего человечества"; "Прикладное искусство"; "Зал живописи XIX-XX веков"; "Туристический потенциал Узбекистана"; "Новый Узбекистан" — зал для проведения конференций и других мероприятий.

Выставочно-культурный и экспозиционный центр республики Узбекистан стал шестым национальным павильоном на ВДНХ. Ранее были открыты павильоны Азербайджана (№ 14), Армении (№ 68), Белоруссии (№ 18), Казахстана (№ 11) и Молдавии (№ 10).

В планах открытие ещё двух национальных павильонов — выставочно-торговых центров республики Абхазия (№ 6) и Киргизской республики (№ 4).