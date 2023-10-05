"В курортном городе уже есть Лермонтовский и Пушкинский терренкуры и к 200-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого к 2028 году появится еще один именной терренкур", — говорится в сообщении.

С инициативой о создании выступили представители Государственного музея Л.Н. Толстого и культурного центра имени Л.Н. Толстого в Железноводске. Отмечается, что проектировщики уже приступили к разработке нового терренкура. Он, как и другие, будет наполнен тематикой Льва Николаевича и известными произведениями писателя.