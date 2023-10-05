"В Ингушетии реализуется проект "В гостях у гор", в рамках которого планируется построить порядка 10 благоустроенных площадок до конца этого года и еще 20 весной 2024 года", — сказал представитель министерства.

По его словам, проект подразумевает создание открытых зон для организованного массового отдыха местного населения, российских и иностранных туристов в горном и предгорном районах субъекта.

Помимо прочего, на площадках устанавливают мангалы, стойки для мусорных мешков, информационные щиты, удобные лавочки из сруба дерева, обустраивают костровые зоны.

Организаторами мероприятий выступают министерство природных ресурсов и экологии, комитет по делам молодежи республики. Активное участие в благоустройстве зон отдыха туристов принимают общественные организации и молодежные активисты, волонтеры.