"Обсудили (в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко — ИФ) вопросы развития сельского хозяйства, поддержки талантливой молодежи и патриотического воспитания, а также проекты в сфере здравоохранения и туризма. Сейчас прорабатываем тему открытия прямого рейса между Минском и Ульяновском", — написал Русских в своем телеграм-канале.

В ходе встречи также обсуждались вопросы импортозамещения.

"На этой неделе в Беларуси мы подписываем 9 новых соглашений, прежде всего по промышленности. Хорошие перспективы по сотрудничеству с "Амкодором", Минским тракторным заводом, предприятиями "Горизонт", "Интеграл", "Полесье", — сообщил губернатор.

Как сообщалось, в рамках визита официальной делегации Ульяновской области в Минск АО "Промсервис" (Димитровград, Ульяновская область) и ООО "КПСР Групп" (Минск) подписали соглашение о запуске совместного производства запорных клапанов с электроприводом.