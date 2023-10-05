«Минэкономразвития совместно с заинтересованными органами власти проводится работа по подготовке проекта официального отзыва на законопроект. Рассчитываем, что в ноябре документ будет направлен в Государственную Думу. После принятия закона гостевые дома будут обязаны вносить о себе данные в реестр классифицированных средств размещения. Контроль за гостевыми домами будет закреплен за регионами», — сказал он в выступлении на пленарной сессии III форума регионов России, прошедшего в рамках выставки «ПИР Экспо».

Как поясняют в пресс-службе министерства, механизм легализации гостевых домов будет простым – предполагается упростить для собственников все необходимые процедуры, минимизировать число документов, необходимых для регистрации, исключить выезды проверяющих органов и другие ограничения. Легально работающие гостевые дома будут иметь и ряд других преференций: смогут претендовать на меры государственной поддержки.

В законопроекте планируется базово закрепить понятие гостевого дома, а также установить требования по их классификации.

«В совместной с депутатами инициативе в части легализации гостевых домов планируем закрепить понятие «гостевого дома». Так как туристы нередко выбирают гостевые дома для своего отдыха, мы здесь оказываем поддержку в части того, чтобы урегулировать, ввести в правовую базу такие объекты. Тем самым сделав отдых в них безопасным и комфортным», – цитирует пресс-служба выступление Хидзева.