"По итогам конкурсных процедур определен подрядчик на проведение работ. Контракт заключен с ООО "Триумф". Завершение первого этапа реконструкции и ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2024 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что облик исторических зданий будет восстановлен с элементами реставрации.

Обновленная концепция развития мемориального музея Чехова включает в себя масштабные работы, которые будут проводиться в несколько этапов. В текущем году начнется строительство новых объектов, устройство наружных инженерных сетей и частичное благоустройство.

На первом этапе большая реконструкция пройдет в служебном флигеле, административном здании и здании "Конюшни с каретным сараем", где в будущем разместится часть музейной композиции.

В рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" будут построены "Визит-центр" и инженерно-хозяйственный блок.