На состоявшемся в министерстве культуры региона заседании краевого оргкомитета по подготовке юбилейных мероприятий было отмечено, что главные события, посвященные 150-летию Рериха, пройдут в Алтайском крае в 2024 году.

Так, в апреле в Барнауле впервые представят масштабную художественную экспозицию "Ковчег будущего" из фондов Государственного музея искусства народов Востока. Для выставки уже отобрали 95 картин Николая и Святослава Рерихов.

Государственная филармония Алтайского края работает над большой концертной программой, а в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая пройдет всероссийская конференция "Сибирь — страна великого будущего" с участием ученых из разных регионов страны.

Государственный художественный музей представит зрителям выставку художников Илзе Рудзите и Леопольда Цесюлевича. А в Бийск привезут выставку "Николай Рерих. От сердца Петербурга к сердцу Азии" из Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов. Она будет представлена на площадке Бийского краеведческого музея имени Виталия Бианки.

Алтайское отделение Союза художников России организует пленэр-экспедицию по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха в Алтайском крае и Республике Алтай. Результаты этой экспедиции будут представлены на выставке осенью 2024 года.

Николай Рерих (1874-1947) — выдающийся русский художник, ученый, путешественник, общественный деятель. Во время Центрально-Азиатской экспедиции в 1926 году он с супругой Еленой и старшим сыном Юрием побывал на Алтае.