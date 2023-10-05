«Для нас это важное событие, потому что в этом году мы обслужили такое количество пассажиров на два месяца раньше, чем в 2022 году, что показывает положительную динамику в развитии объемов авиаперевозок. Кроме того, в марте этого года аэропорт Владивосток и авиакомпания «Аврора» возобновили прямые рейсы в Харбин, а сегодня мы отмечаем юбилейного пассажира именно на китайском направлении совместно с авиаперевозчиком», — сказал на церемонии награждения юбилейного пассажира памятными подарками генеральный директор аэропорта Денис Чмутов.

Цзин Чихао рассказал, что впервые приехал в Россию, и ему очень понравилось во Владивостоке.

Как отмечает пресс-служба аэропорта, с января по август его пассажиропоток вырос на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Знаменательными событиями текущего года стало возобновление прямых рейсов из Владивостока в Харбин и Пекин, а также возобновление сотрудничества с авиакомпанией Chengdu Airlines спустя три года с момента начала пандемии. В настоящее время пассажирам из Владивостока доступно пять зарубежных направлений: Пекин, Харбин, Бангкок, Пхукет и Ташкент», — говорится в сообщении.