"Что касается статистики — это достаточно, надо пытаться снижать количество нарушений на указанной категории объекта", — отметил он, добавив, что среди распространенных нарушений — неудовлетворительное состояние путей эвакуации и отсутствие автоматической пожарной сигнализации, а также неисправность системы пожарного водоснабжения и недостаточность первичных средств пожаротушения.

"За это к административной ответственности были привлечены 400 юридических и 840 должностных лиц. Кроме того, за неисполнение в срок предписаний более 150 административных дел передано в суды. Свыше двух тысяч информационных писем о неудовлетворительном состоянии лагерей направлено в органы госвласти и прокуратуру", — добавил Воронов.

Он подчеркнул, что летом 2023 года происшествий с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях, не допущено.