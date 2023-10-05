В первую десятку наиболее активных путешественников в столицу вошли также жители Нижегородской, Владимирской, Тульской областей, Татарстана, Калужской, Саратовской и Тверской областей.

«Без учета стоимости билетов и гостиниц средняя сумма трат в поездке в Москву прошедшим летом составила 12,5 тысяч рублей на человека. В сравнении с прошлым годом она выросла на 2,3 тысячи рублей. Больше всего тратили в столице туристы из Краснодарского края (в среднем 21 тыс. рублей на человека), Ростовской области (15,2 тыс. рублей) Санкт-Петербурга (12,8 тыс. рублей), Татарстана (12,6 тыс. рублей) и Саратовской области (11 тыс. рублей)», — говорится в исследовании.

По данным сервиса «Отелло», каждое пятое бронирование отеля в России летом приходилось на Москву.

На карте столицы туристы из регионов летом чаще всего искали парки им.Горького, Зарядье и Остров Мечты. Также в первой десятке наиболее востребованных объектов у гостей города – Московский Кремль, зоопарк, Третьяковка, ВДНХ, Москвариум, ТЦ Авиапарк, фудмолл Депо.

Популярны также смотровые площадки – на Останкинской башне и в комплексе «Москва Сити». Они входят в топ-20 наиболее популярных объектов.