"В Омской области началось строительство газопровода-отвода от газораспределительной станции (ГРС) "Андреевка" Саргатского района до двух ГРС "Ингалы" и "Большереченская" Большереченского района", — говорится в сообщении.

Как отмечается, газопровод-отвод протяженностью 71 км обеспечит возможность подключения семи межпоселковых газопроводов, а также ГРС "Ингалы" и "Большеречье", что позволит газифицировать более 7 тыс. потребителей и 52 котельные в 18 населенных пунктах района.

Работы выполняются в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Ранее региональные власти сообщали, что строительство этого газопровода-отвода позволит обеспечить газом все без исключения населенные пункты Большереченского района. В дальнейшем газопровод планируется продолжить севернее, в Тарский район, что позволит обеспечить жителей трех районов — Тарского, Знаменского и Тевризского, где в последние несколько лет наблюдаются перебои с газоснабжением. Газ туда поступает с Тевризского месторождения (эксплуатирует АО "Тевризнефтегаз"), скважины которого находятся в аварийном состоянии, в связи с чем в зимнее время из-за падения давления регулярно происходят отключения.

В поселке Большеречье находится единственный в России сельский зоопарк, в котором содержится около 200 видов животных. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ и в международную Красную книгу. Несмотря на удаленность от Омска на 200 км, зоопарк ежегодно посещают более 100 тыс. человек.

В районе также находится музей-заповедник "Старина Сибирская", привлекающий большое количество туристов.