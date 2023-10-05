Как отмечается, газопровод-отвод протяженностью 71 км обеспечит возможность подключения семи межпоселковых газопроводов, а также ГРС "Ингалы" и "Большеречье", что позволит газифицировать более 7 тыс. потребителей и 52 котельные в 18 населенных пунктах района.
Работы выполняются в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.
Ранее региональные власти сообщали, что строительство этого газопровода-отвода позволит обеспечить газом все без исключения населенные пункты Большереченского района. В дальнейшем газопровод планируется продолжить севернее, в Тарский район, что позволит обеспечить жителей трех районов — Тарского, Знаменского и Тевризского, где в последние несколько лет наблюдаются перебои с газоснабжением. Газ туда поступает с Тевризского месторождения (эксплуатирует АО "Тевризнефтегаз"), скважины которого находятся в аварийном состоянии, в связи с чем в зимнее время из-за падения давления регулярно происходят отключения.
В поселке Большеречье находится единственный в России сельский зоопарк, в котором содержится около 200 видов животных. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ и в международную Красную книгу. Несмотря на удаленность от Омска на 200 км, зоопарк ежегодно посещают более 100 тыс. человек.
В районе также находится музей-заповедник "Старина Сибирская", привлекающий большое количество туристов.