"Незаконная гостиничная деятельность подтвердилась почти на 400 участках, из них на 24 земельных участках правообладателями направлены заявления на изменение вида разрешённого использования, 10 собственников узаконили гостиничный бизнес, 48 собственников прекратили гостиничную деятельность незаконных гостиниц, хостелов и иных объектов временного размещения граждан", — приводятся в сообщении слова главы Минмособлимущества Натальи Адигамовой.

Всего муниципальные земельные инспекторы осмотрели 650 земельных участков. "Оказывать такие услуги можно только в нежилых помещениях или на земельном участке, где вид разрешенного использования "для гостиничного обслуживания", — отметила Адигамова.