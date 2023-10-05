"Сейчас не секрет, что во Владивосток (из Петропавловска-Камчатского — ИФ) дороже слетать, чем в Москву. Это одна из тех инициатив, которую я хочу поставить, — удешевить поездки во Владивосток с Камчатки считаю принципиально важным", — сообщил глава региона в ходе прямой линии в четверг.

Он отметил, что пока рейс во Владивосток не попал в перечень субсидированных, "так как на нем работают несколько авиакомпаний, а правила выделения федеральной субсидии не позволяют вводить субсидированный маршрут, когда более одного перевозчика".

"На мой взгляд это не должно быть основанием. Нам нужно добиваться включения в субсидирование (авиаперевозок из Петропавловска-Камчатского — ИФ) во Владивосток и Хабаровск. Буду эти предложения выносить. Я обращался уже с ними на уровень президента и руководства правительства, будем возобновлять эту работу и ее вести", — сказал Солодов.